ريال مدريد يقترب من لقب الليجا بفوز صعب على أتلتيك بلباو

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:58 م
ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
حقق ريال مدريد فوزا صعبا على منافسه فريق أتليتك بلباو بنتيجة 1-0، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الليجا. 

وأحرز سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد هدف الفريق الوحيد في المباراة عن طريق ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة. 

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس في الجولة المقبلة من الليجا من أجل الاقتراب خطوة أخرى من تتويج لقب الدوري الإسباني. 

ويحتل ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة.



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