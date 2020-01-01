خبير: البورصة تنتفض وتعوض الخسائر مع عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:12 م
محمد عبدالهادي
محمد عبدالهادي
نيفين سمير
قال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، إن  جميع مؤشرات البورصه المصريه، ارتفعت مع بدايه ايجابيه وأحجام تداولات المليار جنيه وعلى غير المعتاد بجلسه الاحد من كل أسبوع، وذلك نتيجه لما أقرته الدوله من تخفيف الاجراءات وفتح ساعات الحظر وتحريك عجله الإنتاج وعوده الحياه بعد توقف دام أربع أشهر شهدت البورصة خلالها انخفاضات تاريخية .


وأوضح الخبير  لـ " الفجر " أنه مع تخفيف الإجراءات وفتح الاقتصاد وإنتظار جميع المستثمرين حتي انتهاء الإجازات شهدنا عوده قويه للشراء في كافه المؤشرات خاصه المؤشر الرئيسي والذى كان طيله الفتره السابقه في حركه عرضيه ، ولكن بجلسه اليوم اقترب من نقطه المقاومة 11000 نقطة  وأغلق عند 10959 نقطة ، وظل المؤشر السبعيني  يتحرك  نحو الإتجاه الصاعد ليكسر كافه المقاومات ويغلق عند 1500 نقطه بعد ارتفاعات اقتربت من 3000 نقطه صعود ، لتكتمل منظومه المؤشرات بارتفاع المؤشر الرئيسي وتعويض ما خسره خلال الفتره السابقه 

وأضاف الخبير ، أن الدوله خلال الفتره السابقه قد أنقذت البورصه والاقتصاد المصري بمجموعه من الإجراءات والسياسات الماليه والنقديه التي بدونها كانت البورصه في مستويات منخفضه ، حيث قدمت  دعم مادي  بحوالي 3 مليار جنيه  من قبل البنك الأهلي وبنك مصر، بالإضافة الي دعم 20 مليار جنيه لدعم البورصه والاقتصاد ومحاوله للتصدي لأي بيع من جانب  المستثمرين الأجانب وتخفيض الفائده 300 نقطه أساس ، وبالتالي  إنتفضت البورصه المصرية اليوم وعوضت كل الخسائر التي منيت بها  من جراء أزمة إنتشار فيروس كورونا .

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