سعد لمجرد يؤجل طرح جديده حدادًا على الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

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ودع الفنان المغربي سعد لمجرد، الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بكلمات مؤثرة.



ونشر سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لرجاء الجداوي وعلق عليها: "تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها جميعًا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.



ونشر سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام، قراره بتأجيل طرح كليبه الجديد "عدى الكلام" حدادا على وفاة رجاء الجداوي.





ورحلت القديرة رجاء الجداوي عن عالمنا منذ قليل، وسط صدمة وحزن شديد بالوسط الفني، وذلك بعد معاناتها مع مرض فيروس كورونا.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.