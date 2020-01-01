"خطوة خطوة".. تعرف على شروط تركيب عداد الكهرباء الكودى والمستندات المطلوبة والخطوات المتبعة



يبحث الكثيرون عن خطوات التقديم للحصول على عداد الكهرباء الكودي الجديد، والمستنادات التي يتم طلبها من قبل الوزارة، والوقت المستغرق من أجل تركيبه، وكذلك الإجراءات الروتينية المتبعة، من أول يوم وحتى تركيب العداد الجديد.

أهمية عداد الكهرباء الكودي الجديد

ويعتبر"العداد الكودي" هو أحد الأمور الهامة في ظل ارتفاع شرائح الكهرباء، وحل مميز من الحكومة لتفادي سرقة الكهرباء، كما يمكن المستهلك من معرفة استخدامه ومحاولة الترشيد في الاستخدام، لأنهعداد كهرباء مسبوق الدفع لا يحمل اسم مالك الوحدة، ولا يعتبر سند قانوني لملكية العقار.





شروط وخطوات تركيبه





ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شروطًا وخطوات تركيب العداد الكودي، والمستندات المطلوبة، تسهيلا على المواطنين، إضافة إلى كل ما يريدون معرفته عن تركيب العداد الكودي حتى الـ15 من أغسطس المقبل وهو آخر موعد للتقديم تم تحديد.





موقع التقديم على تركيب العداد الكودي الجديد





وأطلقت الوزارة المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، لبدء تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة الخميس الماضي الموافق 2 من يوليو لعام 2020، وبناء عليه يتم تحديد الخطوات التالية.





جميع خطوات تركيب العداد الكودي





على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والضغط على رابط المنصة الالكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء من " هنــــــــــــــــــــــا "، ، وتسجيل البيانات المطلوبة، و يجب اختيار رقم سري مكون من 8 رموز ويحتوي على أرقام وحروف كبيرة وصغيرة لضمان سرية البيانات. وتبدأ خطوات الحصول على تركيب العداد الكودي، بالدخول

الأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي





تشترط وزارة الكهرباء، تقديم صورة البطاقة الشخصية، و عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية، و إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها، و صورة العقار من الخارج.

تعرف على شروط تركيب العداد الكودي





1- سعر محاسبة العداد التقليدي لا يختلف عن العداد الكودي، ويتم المحاسبة وفقا لأسعار الشرائح المعلنة.





2- سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين بدأ من اليوم والذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى.





3- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.





4- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.



