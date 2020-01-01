أيرلندا تؤجل تخفيف القيود على السفر حتى 20 يوليو

ستخفف أيرلندا قيود الحجر الصحي على الأشخاص الذين يسافرون من الخارج في 20 يوليو الجاري، مع وصول الأشخاص القادمين من "القائمة الخضراء" للبلدان ذات معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد المنخفضة من عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا، حسبما أعلن وزير النقل، إيمون ريان.





وقال ريان، في مقابلة مع محطة إذاعة نيوستالك، اليوم الأحد: "ما يسمى بالقائمة الخضراء ... ستنشر في 20 يوليو أو قبل ذلك. وأضاف: "القائمة الخضراء ستعمل بعد ذلك التاريخ"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "ريان"، إن أيرلندا ستتخلى عن الحجر الصحي للبلدان التي معدلات الإصابة فيها "متشابهة إن لم تكن أفضل من معدلاتنا".





وكانت الحكومة قد قالت في يونيو، إن القيود ستخفّف اعتبارًا من 9 يوليو، لكن "ريان" قال، إن هذا تأخر بسبب القلق بشأن الإصابات المرتبطة بالسفر.





أنهت بريطانيا المجاورة يوم الجمعة الحجر الصحي لفيروس كورونا للأشخاص الذين يصلون إلى إنجلترا من أكثر من 50 دولة.





أشار وزراء الحكومة إلى أن أيرلندا لديها الآن أحد أدنى معدلات الإصابة في أوروبا، حيث سجلت ثلاث حالات إصابة فقط لكل 100 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، لذا من المرجح أن تكون قائمة الدول المستثناة أقصر بكثير من قائمة إنجلترا.





وأوضح "ريان"، أن الحكومة تدرس "عنصر اختبار معين" لـفيروس كورونا في المطارات، ولكن لن يتم اختبار كل زائر.





وقال، إن أيرلندا لا تريد "انهار" للسكان الأيرلنديين الذين يسافرون إلى الخارج، مضيفًا، أن الحكومة ستواصل تشجيع الناس على إجازة في المنزل.





سجلت أيرلندا حتى الآن 25،498 حالة إصابة بفيروس كرورونا، مع 1،740 حالة وفاة.