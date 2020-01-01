"الإسباني العربي للموضة" ينعي سفيرته في الوطن العربي القديرة رجاء الجداوي

تنعي إدارة المهرجان الأسباني العربي للموضة «Spanish arab fashion» النجمة القديرة رجاء الجداوي، سفيرة المهرجان في الوطن العربي، والتي تم تكريمها في أخر دورة للمهرجان العام الماضي باعتبارها رمز من رموز الفني المصري، وأول عارضة أزياء في الوطن العربي وفنانة مصرية متميز، خلال فعاليات المهرجان الذي اقيم بقصر «فران نونيس» التاريخي بالعاصمة الأسبانية مدريد.

وكان قد حرص على حضور تكريم الفنانة الراحلة السفير عمر سليم سفير مصر بإسبانيا بصحبة زوجته وفريق عمل السفارة المصرية بمدريد.

وكانت الجداوي، قد عبرت عن سعادتها الكبيرة بتكريمها الأول من أوروبا وبالتحديد من المملكة الإسبانية، لمساهمتها في نقل الثقافات العربية إلى المجتمع الأوروبي من خلال أعمالها الفنية.

ويهدف المهرجان، إلى التعريف بآخر صيحات الموضة العالمية، والرفع من قيمة المنتج الثقافي الوطني لكل الدول المشاركة في المجتمع الأوربي، كما أن المهرجان الذي تقيمه مؤسسة «فن وثقافة بلا حدود»، وبرعاية وزارة الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية.

وتأتي الدورة الثانية من مهرجان «Spanish arab fashion»، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والتي أقيمت بملعب «سنتياجو بيرنابيو» بمدينة مدريد الاسبانية بحضور شخصيات عالمية بمجال السياسة، الموضة، الثقافة والفن.