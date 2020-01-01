صفاء أبو السعود ناعية رجاء الجداوي: الأحبة يرحلون ولن يعوض غيابهم أحد

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، أن رجاء الجداوي، لم تكن مجرد إنسانة عادية على جميع المستويات الفنية والإنسانية والاجتماعية، فهي كانت بالنسبة لي وللجميع الأخت والحبيبة والصديقة، كانت في منتهى الطيبة والصدق والرقي والوفاء النادر، الذي تعجز عن وصفه الكلمات .. ولكن سنة الحياة أن الأحبة دائما يرحلون ولن يعوض مكانهم أحد .. رحم الله الأخت الحبيبة والصديقة الفنانة العظيمة رجاء الجداوي.