دجلة ينفي انتقال لاعبه إلى الزمالك

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
نفي نادي بوادي دجلة، الشائعات المتداولة بشأن وصول عرض رسمي من الزمالك، للتعاقد مع لاعب خط وسط الفريق محمد عبد العاطي.

وقال مصدر في وادي دجلة:" أن لا يوجد أي عرض رسمي من الزمالك حتي الآن لضم محمد عبد العاطي".

وأكمل " أن في حال وصول عرض بشكل رسمي، سنقوم بدراسته وتقييمه والإعلان عنه، وسنوافق عليه بشرط أن يتناسب مع إمكانيات وقدرات اللاعب باعتباره من العناصر المميزة بالدوري المصري الممتاز في خط الوسط".

وقد طلب باتريس كارتيرون المدير الفني بنادي الزمالك، التعاقد مع لاعب خط وسط جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمعاونة محمود عبد العزيز وطارق حامد على مدار الموسم الجاري.

وشارك محمد عبد العاطي، في 17 مباراة مع فريق وادي دجلة خلال الموسم الحالي، وتكرر اسمه كثيرًا خلال الفترة القصيرة الماضية حول انتقاله إلى للقلعة البيضاء خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

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