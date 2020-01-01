بيرنلي يتعادل مع شيفيلد بالدوري الانجليزي

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
أهدر بيرنلي فرصة مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم واكتفى بالتعادل 1/1 مع شيفيلد يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وانفرد بيرنلي بالمركز التاسع رافعا رصيده إلى 46 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي تراجع للمركز العاشر ورفع شيفيلد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن.

وسجل المدافع الإنجليزي جيمس تاركوفسكي هدف التقدم لبيرنلي في الدقيقة 43 وتعادل المدافع الأيرلندي جون إيجان لشيفيلد في الدقيقة 80 .

أخبار تهمك

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من إغلاق صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يقترب من لقب الليجا بفوز صعب على أتلتيك بلباو

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى داخل الوداد البيضاوي قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

منذ ساعة و 22 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد الإعلان الرسمي عن ضم أهم صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعتين

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود طاهر محمد طاهر

منذ ساعة و 16 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

01:43 م

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

09:18 ص

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

03:20 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»