تشجيعًا للأطفال على القراءة.. نهضة مصر تطلق مبادرة ومسابقة "احكيها بطريقتك" للأطفال واليافعين

في إطار رسالتها وحرصها الدائم لنشر الثقافة فى عالمنا العربى وانطلاقا من اهتمامها البالغ بالأطفال واليافعين، تطلق دار نهضة مصر للنشر مبادرة ومسابقة قراءة تحت عنوان "احكيها بطريقتك" وذلك لتشجيع الأطفال واليافعين على القراءة واتخاذها عادة تمنحهم المتعة وتساعدهم في توسيع افاقهم.

المبادرة تشجع الأطفال على بناء مكتبة خاصة بهم لفصل الصيف تشمل 5 كتب يقوموا باختيارها من مجموعات كتب مختلفة تقدمها الدار؛ ولتشجيعهم على قراءة هذه الكتب ستقوم الدار بعمل مسابقة يقوم الطفل بها بتسجيل فيديو يقدم من خلاله شرح وملخص قصير لكتاب من الكتب التى قرأها ومشاركتها على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالدار والفوز بجوائز قيمة.

ستبدأ المسابقة بداية من شهر يوليو لتستمر حتى منتصف شهر أغسطس وسيتم فتح باب المشاركة أمام الأطفال من سن 9 إلى 12 سنة إلى جانب اليافعين من سن 12 إلى 15 سنة.

وسيكون على الأطفال ارسال الفيديوهات فى نهاية شهر يوليو وسيتم اختيار افضل الفيديوهات ونشرها عبر صفحة الدار على الفيس بوك ليتم اختيار الفائزين من خلال تقييم الدار لفهم الأطفال واستيعابهم لمحتوى الكتب مع التصويت على الصفحة لأفضل الفيديوهات.

وسيتم اختيار3 فائزين من كل مرحلة عمرية وسيتم الاعلان عن الفائزين بمنتصف شهر أغسطس لتسلم الجوائز التالية:

- الجائزة الأولى في كل مرحلة بقيمة 5 آلاف جنيه

- الجائزة الثانية في كل مرحلة 3 آلاف جنيه

- الجائزة الثالثة في كل مرحلة ألف جنيه

تعقيباً على هذه المبادرة صرحت داليا ابراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر قائلة: " إن الحث على القراءة والتعود عليها لنشر الثقافة في المجتمع المصري هو جزء لا يتجزأ من رسالتنا الممتدة عبر اكثر من 80 سنة في مجال النشر والتعليم.ودائما ما يكون تركيزنا على الأطفال واليافعين وتنمية عقولهم وقدراتهم الابداعية وغرس القيم الاخلاقية فيهم. وتزداد حاجتنا لنشر تلك الرسالة في تلك الاوقات التي يزداد فيها الوقت الذي يقضيه الاطفال واليافعين على مواقع التواصل الاجتماعى وامام قنوات التلفزيون، ففكرنا في طريقة لجذبهم للقراءة مع منحهم ايضا فرصة التعبير عن ذواتهم وطرح ما قرأوه بتسجيل فيديو يلخصون فيه ما اكتسبوه من افكار، وتقييم تلك الفيديوهات من خلال تصويت المتابعين على صفحتنا على الفيسبوك لتصل إلى آلاف من الأطفال الأخرين ."

واضافت قائلة "أتمنى أن يشارك أكبر عدد من الأطفال فى هذه المبادرة ويقرؤا عدد كبير من الكتب والروايات خلال فصل الصيف ويستمتعوا بالجوائز القيمة التى نقدمها".