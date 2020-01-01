مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز 1% بختام جلسة الأحد

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:32 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
أنهي سوق الأسهم السعودية  جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 1.04% رابحاً 76.25 نقطة ليغلق عند مستوى 7388.49 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.56% رابحاً 123.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8050.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 303.5 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

 
وصعد 20 قطاعاً بسوق  الأسهم السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 6.94%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.80%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.05%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.73%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.53%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.39%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.25%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.20%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والإعلام والترفيه بنسبة 1.13%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.08%.
 
 
وقفز 185 سهماً  بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.33%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 9.09%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.99%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 1.41%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 0.71%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 390.3 مليون ريال سعودي.

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