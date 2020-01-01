سوق البحرين المالي يربح 3.1 نقطة في ختام التعاملات

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:27 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي،تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحاً 3.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 253.2 ألف درهم.


 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.45% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.

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