أزمة كبرى داخل الوداد البيضاوي قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:01 م
الوداد
الوداد
احمد عصام
نشبت أزمة كبرى داخل نادي الوداد البيضاوي المغربي في الساعات الماضية، وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي في دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إقامة مباريات دور النصف نهائي من بطولة دوري الأبطال في شهر سبتمبر المقبل.  

وأشارت تقارير مغربية حسب صحيفة "لو 360"، إن ملف اللاعبين المعاريين يتسبب في أزمة داخل نادي الوداد، حيث سيعود العديد من اللاعبين في الفترة القادمة للفريق. 

حيث سيعود لفريق الوداد البيضاوي المغربي كل من :- "أنس الأصباحى المعار لفريق اتحاد طنجة، ومحمد كمال وإبراهيم الباز المعارين لنهضة الزمامرة، وإسماعيل المترجى والنيجيرى جابرييل كوتشيكو".

وحدد الاتحاد المغربي لكرة القدم 25 لاعباً لكل نادي في الموسم الجديد.

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