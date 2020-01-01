البورصة تربح 10.3 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يقترب من الـ 11 ألف نقطة

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


عمقت المؤشرات الرئيسية بورصة المصرية من مكاسبها الصباحية  في ختام ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، وقفز المؤشر الرئيسي بمعدل 1.8%  مدعومااً بارتفاع التجارى الدولى باكثر من 2% وكذلك باقى قياديات المؤشر التى بدأت المؤسسات و خاصة المحلية فى بناء مراكزها للعام المال الجديد.


وربح  رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 600.242 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 1505 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة.


وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 1 مليار جنيه علي عدد449.2 مليون سهم عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 185 شركة ارتفع منه 133 شركة وانخفض 27 شركة واستقر 25 شركة .

 

وإتجهت تعاملات العرب بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 141.5  مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 1.6% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات المصريين والأجانب  نحو 125.2 مليون جنيه 16.2 مليون جنيه بنسب إستحواذ 96.9% و1.4% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 89.8% والأفراد علي نسبة 10.1%.

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