"التنمية المحلية" تعلن إزالة مخالفات بناء بمساحة 6.4 مليون متر (إنفوجراف)

نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجرافًا يوضح بيان بحجم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء حتى أمس السبت 4 يوليو، حيث جاء فيه أن الحملات استطاعت إزالة 19556 مخالفة للزراعة بالملكية الخاصة بمساحة 4.499 فدان، كما تم إزالة 7.859 مخالفات البناء على أملاك الدولة بمساحة 6.414.795 متر2.





وأوضح الإنفوجراف أيضا، أنه تمت إزالة 2192 مخالفات الزارعة بأملاك الدولة بمساحة 17.493 فدان، و8608 مخالفات البناء بمساحة 1.522.385 متر2 .





وأشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالجهود التي قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، مشددا على ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور وعدم التهاون مع من يستغلون الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا، ويقومون بالبناء بالمخالفة للقانون، أو التعدى على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية.





وطالب، القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية بالمرور بصورة دورية في نطاق عملهم لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال مستشار إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.