أصيبت بورم في الغدة وعادل إمام كسر أزمتها النفسية.. أزمات تخطتها رجاء الجداوي

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مرّت الفنانة رجاء الجداوي خلال مشوارها الطويل بالعديد من الأزمات، لكنها تخطتّها بثبات وقوة .



يرصُد "الفجر الفني " بعض من تلك الأزمات، خلال التقرير التالي:



بدأت الفنانة القديرة رجاء الجداوي حياتها الفنية بأزمة مع تحية كاريوكا، كما روت في لقاء تلفزيوني، إذ قالت إنها عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها تركت خالتها تحية من أجل العيش بصحبة والدتها، حيث كانت ترى أن والدتها في احتياج لها أكبر من خالتها، وهو ما تسبب في صدمة لتحية كاريوكا التي تولت تربية رجاء منذ أن كان عمرها 3 سنوات.



وفي أحد الأيّام، أثناء تواجد رجاء الجداوي بصحبة والدتها، ذهبت في يوم من الأيام لشراء هدية لها، لكنها فوجئت بشخص يقف خلفها، ويخبرها بكونه يبحث عن فتاة في عمرها من أجل فيلم 'غريبة"، وحينما علمت تحية كاريوكا بالتحاق رجاء بالفن غضبت بشدة، وظلت رجاء بعيدة عنها لأربع سنوات.



سُرعان ما عادت علاقة الحب والمودة بين رجاء وخالتها تحية، واعتبرت رجاء الجداوي أن تواجد أي شيء جيد في حياتها يرجع إلى خالتها تحية كاريوكا.



* من ضمن الأزمات التي تعرضت لها الفنانة رجاء الجداوي، عندما فقدت والدتها أراضيها ضمن التأميم عقب ثورة ناصر ١٩٥٢، وكانت الأسرة تعاني من حياة صعبة، إلا أنها تخطّت عندما قدمت دورها الأول في فيلم "دعاء الكروان"، ثم دخلت بعدها عالم الأزياء.



"ثقل الدم"



كانت تخاف رجاء الجداوي من التمثيل الكوميدي، لأنها كانت ترى أنها ثقيلة الظل، إلا أن عادل إمام أقنعها بالتمثيل الكوميدي، وبالفعل وقفت أمامه في المسرح وتخطت أزمتها.



"عدم الثقة"



أزمة أخرى عانت منها رجاء الجداوي، عندما مثلّت أمام الفنان محمود مرسي، كان لا يثق فيها، حسب كلماتها في أحد اللقاءات التلفزيونية، لكن بعد أول وقوف بينهم، قال لها نصًا: "أول مرة أحب بنت سمراء"



الورم"



أُصيبت رجاء الجداوي بورم في الغدة أثناء عرض مسرحية "الواد سيد الشغال"ما تسبب في زيادة وزنها، فاعتزلت بسببه عملها كعارضة أزياء، لكنها لم تُحبَط واهتمت بالتمثيل.



"الخوف من الوقوع على المسرح"



أثناء تكريمها في موسم الرياض، وجدت الفنانة رجاء الجداوي أن صعود سلالم المسرح بلا جوانب، أمر شديد الصعوبة، فخافت الوقوع والتعرض للحرج، كما قالت: حينما ذكروا اسمي وجدت أن النجم العالمي فان دام توجه نحوي، وأخذ بيدي، وصعد بها، فقلت 'الحمد لله مرت أزمتي على خير