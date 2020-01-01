ارتفاع مؤشر PMI للقطاع غير النفطي في الإمارات إلى 50.4

سجل مؤشر مدراء المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات الصادر عن IHS Markit ارتفاعاً في يونيو إلى 50.4 من 46.7 في مايو، مشيراً إلى أول تحسن في ظروف التشغيل في ستة أشهر. وكان هذا الارتفاع هو الأقوى منذ شهر أكتوبر 2019، لكنه لا يزال أضعف بكثير من متوسط السلسلة، والذي يعد طفيفاً بشكل عام.





كما تأثر المؤشر الرئيسي بشكل طفيف بعنصر مواعيد تسليم الموردين، والذي ارتفع عن 0.50 نقطة لأول مرة منذ شهر فبراير، وأشار إلى تحسن قوي في أداء الموردين خلا الشهر، وساعد تخفيف القيود على النشاط االقتصادي والحركة الاقتصادية الموردين على العودة جزئياً إلى الخدمات المعتادة، مما تسبب في انخفاض زمن التسليم منذ شهر مايو.





وانخفضت تكاليف التوظيف في شهر يونيو، ولكن بمعدل أقل حدة من الشهر السابق. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الشراء للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب على مستلزمات اإلنتاج حيث بدأت الشركات تشهد تحسن في الأعمال الجديدة. كما ارتفعت ضغوط التكلفة اإلجمالية بشكل هامشي، في حين انخفضت أسعار المبيعات مرة أخرى في سلسلة ممتدة منذ شهر أكتوبر 2018.





أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد تحسنت التوقعات المستقبلية منذ شهر مارس، حيث كان عددا أكبر من الشركات متفائلا بتوسع الإنتاج في العام المقبل.