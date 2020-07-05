صور نادرة تجسد حياة الراحلة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:23 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
رحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا صباح اليوم الاحد الموافق 5/7/2020، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد 43 يومًا معاناة من المرض.

وكتبت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي الوحيدة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله".

وكانت الفنانة رجاء الجداوي حريصة دائما على توثيق لحظاتها السعيدة مع ابنتها منذ أن كانت صغيرة، ومع زوجها حسن مختار مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل عن عالمنا في 5 مارس 2016.

ومن هنا ننشر لكم أبرز 5 صور للفنانة رجاء الجداوي مع ابنتها الوحيدة التي تعمل خارج الوسط الفنين ومتزوجة من رجل أعمال يدعى محمد هندي، ولديها ابنتها "روضة".


صور نادرة تجسد حياة الراحلة رجاء الجداوي
صور نادرة تجسد حياة الراحلة رجاء الجداوي
صور نادرة تجسد حياة الراحلة رجاء الجداوي
صور نادرة تجسد حياة الراحلة رجاء الجداوي
صور نادرة تجسد حياة الراحلة رجاء الجداوي
صور نادرة تجسد حياة الراحلة رجاء الجداوي
صور نادرة تجسد حياة الراحلة رجاء الجداوي
صور نادرة تجسد حياة الراحلة رجاء الجداوي
صور نادرة تجسد حياة الراحلة رجاء الجداوي
صور نادرة تجسد حياة الراحلة رجاء الجداوي

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