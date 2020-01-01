شاهد بالصور: إنهيار ابنة رجاء الجداوى أثناء تشيع جثمان والدتها

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ظهرت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أثناء تشييع جثمان والدتها الأخيرة، وهي تنهار من البكاء عند دخولها مقابر البساتين لتششيع والدتها في مثواها الأخير.



وكانت قد توفت الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد 5 يوليو، إثر مضاعفان فيروس كورونا المستجد عقب مرور 43 يوم في مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.



وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، قد كشفت منذ ساعات قبل وفاة والدتها عن تدهور حالتها الصحية قائله: "الحالة حرجة بس ربنا قادر يشفيها".



يذكر أن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، قد صرح سابقا على أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي حرجة وغير مستقرة.

