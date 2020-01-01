شاهد بالصور: إنهيار ابنة رجاء الجداوى أثناء تشيع جثمان والدتها

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
ظهرت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أثناء تشييع جثمان والدتها الأخيرة، وهي تنهار من البكاء عند دخولها مقابر البساتين لتششيع والدتها في مثواها الأخير.

وكانت قد توفت الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد 5 يوليو، إثر مضاعفان فيروس كورونا المستجد عقب مرور 43 يوم في مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.

وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، قد كشفت منذ ساعات قبل وفاة والدتها عن تدهور حالتها الصحية قائله: "الحالة حرجة بس ربنا قادر يشفيها".

يذكر أن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، قد صرح سابقا على أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي حرجة وغير مستقرة.
شاهد بالصور: إنهيار ابنة رجاء الجداوى أثناء تشيع جثمان والدتها
شاهد بالصور: إنهيار ابنة رجاء الجداوى أثناء تشيع جثمان والدتها
شاهد بالصور: إنهيار ابنة رجاء الجداوى أثناء تشيع جثمان والدتها
شاهد بالصور: إنهيار ابنة رجاء الجداوى أثناء تشيع جثمان والدتها
شاهد بالصور: إنهيار ابنة رجاء الجداوى أثناء تشيع جثمان والدتها
شاهد بالصور: إنهيار ابنة رجاء الجداوى أثناء تشيع جثمان والدتها
شاهد بالصور: إنهيار ابنة رجاء الجداوى أثناء تشيع جثمان والدتها
شاهد بالصور: إنهيار ابنة رجاء الجداوى أثناء تشيع جثمان والدتها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة رجاء الجداوي انهيار اميرة ابنتها الفجر أخبار الفجر الفني أ

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 5 ساعات

موعد الإعلان الرسمي عن ضم أهم صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تفاصيل عقد "دونجا" مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 11 ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 15 ساعة

ورطة في برشلونة قبل ساعات من مواجهة فياريال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من إغلاق صفقة طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

مي كساب تنعي وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

أحمد يونس ينعى وفاة الفنانة رجاء الجداوي

"أسكنها الله فسيح جناته".. أحمد فهمي ينعى وفاة الفنانة رجاء الجداوي

ميرنا نور الدين تنعى وفاة الفنانة رجاء الجداوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

09:18 ص

الأهلي يقترب من إغلاق صفقة طاهر محمد طاهر

02:01 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»