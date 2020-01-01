تأجيل إعادة محاكمة 87 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ9 يوليو

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 87 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة الخميس المقبل الموافق 9 يوليو لمرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ضبط شخص تعدى على أمين شرطة بالغربية





ضبط رجال الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، لقيامه بالتعدي على أمين شرطة بالغربية حال ضبطه في مشاجرة.





بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة بمنطقة أبو شاهين بدائرة القسم بين شخصين (عامل - عاطل"له معلومات مسلجة" مقيمان بذات المنطقة) لخلاف بينهما على ثمن هاتف محمول تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "كتر" فأصابه بجرح قطعى بيده اليسرى ولدى محاولة (أمينى الشرطة "من قوة وحدة مباحث القسم" المعينين بتلك المنطقة) ضبط الثانى تعدى على أحدهما بذات السلاح فأصابه بجروح متفرقة بالجسم وهرب بمساعدة أهليته.





وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية عن ضبط المتهم الهارب وكلًا من والديه (عامل - موظفة) لمساعدته على الهرب وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي





بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.





عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.