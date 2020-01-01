تشيلسي يكشف طبيعة إصابة كانتي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي مساء السبت عن إصابة لاعب وسطه الفرنسي الدولي نجولو كانتي في أربطة الساق ووجود شكوك بشأن لحاقة بمباراة الفريق القادمة امام كريستال بالاس بعد غد الثلاثاء.





وجاءت إصابة كانتي خلال المباراة التي فاز فيها تشيلسي على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد مساء السبت وهو الفوز الذي أعاد الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.





وغادر كانتي الملعب قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة بفعل الإصابة.





ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي قوله "نجولو يعاني من إصابة بسيطة في الأربطة ، سيخضع على إثرها لفحوص طبية يوم الأحد لمعرفة أبعاد الإصابة".





وأضاف لامبارد "نتمنى أن تكون الإصابة بسيطة الفحوص الطبية ستوضح الأمر، لكني أعتقد أنها قد تؤثر على مشاركته في مباراة الثلاثاء أمام كريستال بالاس".



