انتقادات واسعة لـ أردوغان لتحويل "آيا صوفيا" الكاتدرائية المسيحية إلى مسجد

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
انتقد القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، تحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأشهر موقع سياحي في إسطنبول، متحف آيا صوفيا، إلى مسجد.

وقال: "لا يمكن لأحد عاقل وناضج أن ينكر ثراء التعددية وجمال التنوع فهذه هي سنة الله في خلقه لهذا الكون الجميل، أما المتعصبون أحاديو النظرة والتوجه هم الذين يحاربون الآخرين ويقصونهم".

وتابع "فكري"، في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر: "ومن المشهد ظنا منهم أنهم الوحيدون الذين يمتلكون الصواب المطلق وما حدث منذ قرون في أيا صوفيا من اعتداء وما ينوون عمله اليوم فهو اعتداء صارخ على التاريخ وعلى التعددية والتنوع وهو تصرف ينم عن تعصب شديد ورفض فاضح للآخر الديني المغاير وأتمنى أن يأتي اليوم الذي فيه تعتذر تركيا عن ماضيها المظلم في انتهاك حقوق المغايرين حتى تحظى باحترام العالم لها وبدون هذا فلا مكان لها ولمثيلاتها من الدول التى ترفض الآخر المختلف في قطار الحداثة".

وأكد متروبوليتان هيلاريون، رئيس إدارة بطريركية موسكو للعلاقات الكنسية الخارجية، إن الحفاظ على الفسيفساء البيزنطية في آيا صوفيا باسطنبول سيكون موضع تساؤل في حال تحويل النصب التاريخي، الذي أصبح الآن متحفا، إلى مسجد.

وآيا صوفيا هي الكاتدرائية البطريركية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية السابقة التي بنيت في القرن السادس في القسطنطينية والتي أصبحت الآن إسطنبول، في تركيا، وتم تحويلها إلى مسجد إمبراطوري عثماني في عام 1453، بعد سقوط الإمبراطورية البيزنطية، وهي الآن متحف، فهو المبنى، المشهور بقبته الضخمة، هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن التلفزيون قوله: "إذا تم اتخاذ قرار تحويل المتحف إلى مسجد، فسيسبب حزن ضخم بين المسيحيين الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم، وآيا صوفيا هي موقع مقدس للمسيحيين"، مضيفا: "لا يمكننا العودة الى العصور الوسطى الآن،  نحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب، نعيش في عالم متعدد الطوائف ونحتاج إلى احترام مشاعر المؤمنين".

وفي مؤشر على القلق الذي تثيره هذه القضية في الخارج، حثت الولايات المتحدة تركيا إلى عدم المساس بوضع آيا صوفيا وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "نحث السلطات التركية إلى أن تواصل الحفاظ على آيا صوفيا كمتحف، بوصفه تجسيدًا لالتزامها باحترام التقاليد الدينية والتاريخ الغني، التي ساهمت (في بناء) الجمهورية التركية، وأتاحت لها البقاء منفتحة على الجميع". 

وأضاف بومبيو "تعتبر الولايات المتحدة أي تغيير في الوضع (...) بمثابة تهميش لإرث هذا المعلم الرائع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا بوابة الفجر ايا صوفيا الفجر اردوغان

أخبار تهمك

ورطة في برشلونة قبل ساعات من مواجهة فياريال

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من إغلاق صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعة و 15 دقيقة

تفاصيل عقد "دونجا" مع الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم أهم صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 12 ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 16 ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

01:43 م

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

09:18 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»