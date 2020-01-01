انتقادات واسعة لـ أردوغان لتحويل "آيا صوفيا" الكاتدرائية المسيحية إلى مسجد

انتقد القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، تحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأشهر موقع سياحي في إسطنبول، متحف آيا صوفيا، إلى مسجد.





وقال: "لا يمكن لأحد عاقل وناضج أن ينكر ثراء التعددية وجمال التنوع فهذه هي سنة الله في خلقه لهذا الكون الجميل، أما المتعصبون أحاديو النظرة والتوجه هم الذين يحاربون الآخرين ويقصونهم".





وتابع "فكري"، في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر: "ومن المشهد ظنا منهم أنهم الوحيدون الذين يمتلكون الصواب المطلق وما حدث منذ قرون في أيا صوفيا من اعتداء وما ينوون عمله اليوم فهو اعتداء صارخ على التاريخ وعلى التعددية والتنوع وهو تصرف ينم عن تعصب شديد ورفض فاضح للآخر الديني المغاير وأتمنى أن يأتي اليوم الذي فيه تعتذر تركيا عن ماضيها المظلم في انتهاك حقوق المغايرين حتى تحظى باحترام العالم لها وبدون هذا فلا مكان لها ولمثيلاتها من الدول التى ترفض الآخر المختلف في قطار الحداثة".





وأكد متروبوليتان هيلاريون، رئيس إدارة بطريركية موسكو للعلاقات الكنسية الخارجية، إن الحفاظ على الفسيفساء البيزنطية في آيا صوفيا باسطنبول سيكون موضع تساؤل في حال تحويل النصب التاريخي، الذي أصبح الآن متحفا، إلى مسجد.





وآيا صوفيا هي الكاتدرائية البطريركية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية السابقة التي بنيت في القرن السادس في القسطنطينية والتي أصبحت الآن إسطنبول، في تركيا، وتم تحويلها إلى مسجد إمبراطوري عثماني في عام 1453، بعد سقوط الإمبراطورية البيزنطية، وهي الآن متحف، فهو المبنى، المشهور بقبته الضخمة، هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.





ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن التلفزيون قوله: "إذا تم اتخاذ قرار تحويل المتحف إلى مسجد، فسيسبب حزن ضخم بين المسيحيين الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم، وآيا صوفيا هي موقع مقدس للمسيحيين"، مضيفا: "لا يمكننا العودة الى العصور الوسطى الآن، نحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب، نعيش في عالم متعدد الطوائف ونحتاج إلى احترام مشاعر المؤمنين".





وفي مؤشر على القلق الذي تثيره هذه القضية في الخارج، حثت الولايات المتحدة تركيا إلى عدم المساس بوضع آيا صوفيا وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "نحث السلطات التركية إلى أن تواصل الحفاظ على آيا صوفيا كمتحف، بوصفه تجسيدًا لالتزامها باحترام التقاليد الدينية والتاريخ الغني، التي ساهمت (في بناء) الجمهورية التركية، وأتاحت لها البقاء منفتحة على الجميع".



