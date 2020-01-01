علي عبد العال لرؤساء الهيئات الإعلامية: المُهمة ليست سهلة

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تأدية رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاثة، (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين)، اليمين الدستورية والقانونية أمام مجلس النواب.





وتقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة لرؤساء وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية.للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام عقب أدائهم اليمين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.





ووجه "عبد العال" حديثه لرؤساء الهيئات الاعلامية الثلاثة، قائلًا: "إن المهمة ليست سهلة وتواجهون الكثير من الصعاب وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المُستجد وما نتج عنها من أثار علي طبيعة المؤسسات الصحفية والإعلامية".





وأضاف "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو أول من شن الحرب علي الجماعات الارهابية لما يتمتع به من الصلابة والقوة والثبات علي الرأي".





وتقضي القوانين المنظمة للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم.





ونص اليمين الدستوري الذى أداه رؤساء الهيئات الإعلامية، حسب ما حدده قانون تنظيم الصحافة والإعلام علي الاتي:" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق".





قرار الرئيس السيسي





وفي وقت سابق كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.





ضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:





- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"





- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"





- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"





- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"





- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"





- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات









وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:





- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة"





- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية"





- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية"





- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية"





- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية"





- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"









وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:





- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"





- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية"





- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"



