اتحاد الكرة يعلن عن "كرة موحدة".. غدا

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:12 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
محمد جمال

أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني عن وجود كرة موحدة لبطولة الدوري الموسم القادم .

تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني مؤتمرًا صحفيا في الثانية من بعد ظهر غد الاثنين للكشف عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها في مباريات مسابقة الدوري لدى استئنافه في السابع من أغسطس المقبل.

وتنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة في التجمعات يرجو اتحاد كرة القدم من السادة الإعلاميين الالتزام بهذه الاجراءات والمساهمة في عدم التزاحم بتمثيل كل وسيلة إعلامية بزميل واحد فقط لمنح فرصة الحضور للجميع وتحقيق اجراء التباعد الاجتماعي في الوقت نفسه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كرة موحدة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتحاد الكرة

أخبار تهمك

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من إغلاق صفقة طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعة

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 15 ساعة

ورطة في برشلونة قبل ساعات من مواجهة فياريال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 5 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 11 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم أهم صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل عقد "دونجا" مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

09:18 ص

الأهلي يقترب من إغلاق صفقة طاهر محمد طاهر

02:01 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»