رئيس جامعة بني سويف يسلم شهادات الإعفاء من التجنيد للطلاب ذوي الإعاقة

سلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، شهادات الإعفاء من التجنيد لخمسة طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، بحضور العقيد محسن مطر مسئول مكتب تجنيد بني سويف والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وذلك للمرة الأولى بقسم تجنيد وتعبئة بني سويف الجديد بمبنى ديوان عام المحافظة شرق النيل.





من جانبه أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بافتتاح مكتب تجنيد وتعبئة على أرض المحافظة للتسهيل على أبنائها في الحصول على الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية حيث يقدم المقر الجديد عددًا من الخدمات المتعلقة بالتجنيد لأبناء بني سويف، ويوفر الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعد تيسيرا كبيرا على هذه الفئة المهمة من المجتمع، ما يبرز دور القوات المسلحة في مساندة كافة فئات المجتمع.





جدير بالذكر أن الطلاب الذين حصلوا على شهادات الإعفاء اليوم هم اسلام جمال يحيى بكلية التجارة، وحسام عمر عبد المنعم بكلية الهندسة، ومحمد عبد الله محمد بكلية التربية، وسمير ثابت بكر بكلية التجارة، وشادى شعبان عبد الفتاح بكلية التجارة.





توريد القمح





وفي سياق منفصل أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظةوهي (صومعة كوم أبوراضى،شونتي سمسطا واهناسيا،شونة مطحن الواسطى،وصومعة الودي2شرق النيل)،حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع بداية من 16 يونيو الماضي،مع مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد





حيث أشار محافظ بني سويف إلى أنه تم"أمس"توريد 35طن،ليصل إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام بالصوامع والشون" منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى صباح اليوم"إلى 220 ألف و956طن قمح،بنسبة تزيد عن 110.47% من المستهدف توريده هذا الموسم والمقدربــ 200 ألف طن،لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية





جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية





من جانبه أوضح"وصفي"أن قرار وزارة التموين بقصر أعمال التوريد على المواقع المذكورة بداية من منتصف يونيو الماضي،جاء بعد توريد كميات أعلى من المستهدف خلال شهرين فقط وقبل انتهاء الموسم بفترة،بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة " تدريجياُ " والمقررة يوميًا من الأقماح المحلية هذا الموسم،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية،ولتوفير أرصدة إستراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن



