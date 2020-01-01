رئيس جامعة بني سويف يفتتح 3 وحدات إنتاجية بكلية الزراعة

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، 3 وحدات إنتاجية بكلية الزراعة، وهي وحدة إنتاج الشتلات، ووحدة إنتاج العسل، ووحدة إنتاج المنظفات وذلك بحضور الدكتور عبد اللاه سيد عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مضيفا أن الهدف من أنشاء تلك الوحدات هو ربط العملية التعليمية داخل الجامعة بالمجتمع الخارجي.





وأوضح، أن ذلك انطلاقا من دور المسئولية الاجتماعية الذي تتبناه الجامعة من خلال توفير تلك المنتجات بأسعار رمزية وكتشجيع للطلاب من خلال تسويق منتجاتهم.





وفي سياق منفصل قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية بمجمع 320 فدانا شملت المركز المتميز للتأهيل الطبي تحت الإنشاء ومعهد النباتات الطبية والعطرية ومعهد علوم المسنين وذلك للتأكد من انتظام سير العمل.





توريد القمح





وفي سياق منفصل أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظة وهي (صومعة كوم أبوراضى،شونتي سمسطا وإهناسيا، شونة مطحن الواسطى، وصومعة الودي 2 شرق النيل)، حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع بداية من 16 يونيو الماضي، مع مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد.





وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه تم"أمس" توريد 35 طن، ليصل إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام بالصوامع والشون منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم" إلى 220 ألفا و956 طن قمح، بنسبة تزيد عن 110.47% من المستهدف توريده هذا الموسم والمقدربــ 200 ألف طن،لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية





جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.





من جانبه أوضح"وصفي"أن قرار وزارة التموين بقصر أعمال التوريد على المواقع المذكورة بداية من منتصف يونيو الماضي،جاء بعد توريد كميات أعلى من المستهدف خلال شهرين فقط وقبل انتهاء الموسم بفترة،بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة " تدريجياُ " والمقررة يوميًا من الأقماح المحلية هذا الموسم،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية،ولتوفير أرصدة إستراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن.



