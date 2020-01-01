وزير الرياضة الجزائري يطمئن البطل الأولمبي توفيق مخلوفي

طمأن سيد علي خالدي وزير الشباب والرياضة الجزائري، مساء السبت، البطل الأولمبي والعالمي الجزائري توفيق مخلوفي، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ستبذل قصارى جهدها لإجلاء رياضييها العالقين حيثما وجدوا وريثما تسمح الظروف بذلك.





وكان مخلوفي انتقد في تغريدة له في حسابه على تويتر، السلطات الجزائرية التي لم تتحرك لإجلائه من جوهانسبورج في جنوب إفريقيا التي يتواجد بها منذ أكثر من 4 أشهر، موضحا بانه تيقن بأن لا قيمة له كمواطن جزائري ولا كبطل أولمبي شرف الراية الجزائرية.





لكن خالدي، رد في منشور في حسابه على الفيسبوك قائلا "أتابع عن كثب الوضعية التي يتواجد فيها بطلنا الأولمبي توفيق مخلوفي الذي أتواصل معه أنا ومصالحي باستمرار، آخرها قبل بضعة أيام".





وأضاف" أسهر شخصيا على راحته وظروف اقامته على غرار رياضيينا في كل مناطق العالم، لاسيما العدائين المتواجدين في نيروبي (كينيا) والسباحين المتواجدين في مونتريال (كندا)".





واستطرد مختتما " فبالرغم من الوضعية الصحية الاستثنائية وتوقف الرحلات الجوية، فإن الدولة الجزائرية ستواصل بذل قصارى جهدها وكل ما في وسعها لإجلاء رياضييها أينما وجدوا ريثما تسمح الظروف بذلك"



