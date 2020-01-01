أسامة كمال يكشف تفاصيل جديدة عن عقار مصري لمواجهة كورونا

قال الإعلامي أسامة كمال، إن وزير التعليم العالي أعلن منذ أيام أن المركز القومي للبحوث سجل 4 لقحات لمواجهة فيروس كورونا في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية.





وأشار "كمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع أسامة كمال" المذاع عبر صفحته الرسمية على "اليوتيوب"، اليوم الأحد، إلى أن الجميع يتذكر الأرقام التي أدلى بها وزير التعليم العالي عن تراجع عدد الإصابات بعد الوصول إلى تسجيل 40 ألف حالة إصابة، معقبا: "دي توقعات فشل فيها ناس كتير على مستوى العالم ليس فقط الوزير".





وأضاف أنه لو نجحت اللقاحات التي يتحدث عنها الوزير سيكون أمرا عظيما، ولو فشلت "مينفعش منسمعش عنها وكأن شيئا لم يكن، ذاكرة السمكة دي مبقتش نافعة".





ونوه بأن رئيس شركة فاركو أعلن في شهر مايو الماضي أنه سيكون هناك دواء لفيروس كورونا في 30 يونيو، معلقا: "محدش راح اتكلم مع الشركة وقالهم إحنا وصلنا لشهر 7 ومفيش أخبار"، كاشفا أنهم تواصلوا مع مسئولين بشركة فاركو للتعليق عن الأمر ولكنهم رفضوا الظهور، وكان ردهم: "إحنا عملنا الدواء، ولكن وزارة الصحة هى اللي عطلتنا، وطلبت منهم إجراء تجارب أخرى، وسيطرحوا الدواء منتصف الشهر الجاري".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.



