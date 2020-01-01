"معرفتها كانت كنز كبير".. بكلمات مؤثرة أحمد حلمي ينعي رجاء الجداوي

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نعى الفنان أحمد حلمي، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر أحمد حلمي، صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلق عليها قائلاً: "يارب ارحمها برحمتك واغفرلها وادخلها فسيح جناتك، يارب صبر أسرتها وأهلها وأصدقائها وحبايبها وكل اللي يعرفها".



وتابع أحمد حلمي قائلاً: "معرفتها كانت كنز كبير و فراقها حزن أكبر، وداعاً يا أطيب وأحن ست كانت تملك أكبر قلب"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة .



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي، الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.