الأهلي يقترب من إغلاق صفقة طاهر محمد طاهر

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
ربما حان الوقت لإنهاء صفقة طال عليها الوقت في المفاوضات، بين إدارتي الأهلي والمقاولون العرب، من أجل انتقال نجم ذئاب الجبل إلى القلعة الحمراء في انتقالات الصيف المقبل.

ووصلت المفاوضات بين الأهلي والمقاولون العرب إلى درجة كبيرة من الاتفاق على تفاصيل ضم طاهر محمد طاهر.

وكان عبر طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب عن رغبته في الانضمام إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، وهو ما أبلغ به إدارة ناديه، الأمر الذي غير فكر الإدارة وحول مسارها إلى الموافقة.

وأكد مسئولو المقاولون العرب على أنهم يرغبون في بيع اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أشار محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، إلى أنه سيتم انهاء إجراءات إتمام صفقة طاهر خلال هذا الأسبوع.

وكان قد عقد محسن صلاح رئيس المقاولون اجتماعا مع نظيره في الأهلي محمود الخطيب بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، ليتم الاتفاق على كل شيء في تلك الجلسة.

وأوضح مشرف الكرة بنادي المقاولون أنه تم تخفيض القيمة المالية لانتقال طاهر عن 40 مليون جنيه، كما كان معلن مسبقا من رئيس النادي.

يشار إلى أن طاهر محمد طاهر صاحب الـ23 عاما قد خاض 86 مباراة مع المقاولون العرب واستطاع أن يسجل 11 هدف ويصنع 9 أهداف آخرين.

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