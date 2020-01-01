تراجع عدد المسافرين على الخطوط الجوية الكورية بنسبة 98%

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
تراجع عدد المسافرين الدوليين على الخطوط الجوية الكورية الجنوبية بنسبة 98 بالمئة في الربع الثاني من العام بسبب وباء كورونا، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، بحسب ما نشرت "د ب ا".


وطبقا لبيانات صادرة عن اتحاد الطيران المدني الكوري الجنوبي اليوم الأحد، تراجع عدد المسافرين الدوليين على الخطوط الجوية الكورية الجنوبية بنسبة 97.8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 328 ألف في الفترة من إبريل حتى يونيو الماضيين.


وشهدت شركة "كوريان إير" وهي أكبر شركة طيران في البلاد تراجع ركابها الدوليين بواقع 96.2 بالمئة ليصل إلى حوالي 190 ألفا في الفترة المذكورة.


وتراجع الرقم  لشركة "أسيانا إيرلاينز" أيضا بنسبة 96.5 بالمئة.


 وفي الربع الثاني، انخفض عدد الركاب عبر شركات الطيران الكورية الجنوبية بنسبة بواقع 37.8 بالمئة على أساس سنوي .


 ومع التراجع الحاد في الأشهر الستة الأولى من العام، تتوقع شركات الطيران الكورية الجنوبية أن تشهد خسائر في مبيعاتها تصل إلى 6.5 ترليون وون في النصف الأول وحده من العام

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