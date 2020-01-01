حقيقة مفاوضات الأهلي مع إيريك تراوري

تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بناءا على طلب المدرب السويسري رنيه فايلر.





مفاوضات الأهلي مع إيريك تراوري





كشفت تقارير صحفية حقيقة ما يتردد عن تفاوض الأهلي مع النجم البوركيني إيريك تراوري لاعب بيراميدز لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وأكد مصدر داخل الأهلي أنه لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي واللاعب البوركيني ولكن كل ما في الأمر أن تراوري يعد من ضمن الأسماء التي تم ترشيحها للسويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.





وأشار المصدر إلى أن المدرب السويسري رنيه فايلر أشاد بالقدرات التي يتمتع بها إيريك تراوري، ولكنه يحتاج للاعب يجيد القيام بأكثر من دور في خطته.





ويري فايلر أن جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، أو اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي، هما الأقرب لتدعيم مركز الهجوم داخل تشكيل المارد الأحمر في الموسم الجديد.











