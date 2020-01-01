"أورنچ" تتعاون مع "طبيبي" لتوفير خدمات الكشف الطبي المنزلي





أعلنت شركة اورنچ مصر عن تعاونها مع سلسلة عيادات "طبيبي" المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الطبية، لتوفير الدعم الصحي اللازم لعملاء "اورنچ" سواء عبر الاستشارات التليفونية و"الأونلاين" أو من خلال الزيارة المنزلية أو داخل العيادات، على أن يتم منحهم العضوية الذهبية في برامج "طبيبي" والتي تتيح الحصول على كافة الخدمات بخصومات نسبتها 25%.









وتأتي الخطوة في إطار حرص اورنچ مصر الدائم على توفير باقة من الخدمات الحصرية لعملائها في جميع المجالات، ويلبي الاتفاق حاجة عدد هائل من العملاء الراغبين في تلقي الرعاية الطبية بطرق سهلة وآمنة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد نصائح الأطباء بعدم التردد على المستشفيات إلا للضرورة القصوى.









ويقدم كل من "اورنچ" و"طبيبي" هذة الخدمات التي تشمل أطباء في جميع المجالات و التخصصات بالتعاون مع عدة مستشفيات بينها دار الفؤاد والسلام الدولي، فضلا عن مؤسسات الخدمات الطبية كالنيل للأشعة والتحاليل ومعامل NSA، و بهذا يمكن لعملاء اورنچ الحصول على الخدمة سواء من "طبيبي" أو المستشفيات المتعاونة معها.





ومن جانبها تقدم "طبيبي" خدمات طبية فريدة في السوق المصرية بالاعتماد على طاقم محترف من الأطباء اللامعين و كبار الاستشاريين المتخصصين في مختلف الأقسام مع أسطول كبير من طاقم التمريض المتخصص والمدرب والمرخص له بخدمة المرضى ، كما تشمل خدمات "طبيبي" تقديم خدمات الرعاية الطبية في المنزل لكبار السن . ويعمل الفريق الطبي التابع لشبكة طبيبي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير خدمات الزيارة المنزلية بالإضافة إلى إمكانية توفير التطعيمات بأنواعها للأطفال في منازلهم.









وبهذه المناسبة، عبر الأستاذ أحمد العبد، نائب رئيس اورنچ مصر للقطاع التجاري عن سعادته بالشراكة مع "طبيبي" لتقديم هذه الخدمة الحيوية للملايين من عملاء اورنچ في توقيت حاسم للغاية نظرا للوضع الصحي المرتبط بكورونا.









وأضاف: "تحرص اورنچ مصر دائما على تلبية احتياجات عملائها بخدمات حصرية تتناسب مع احتياجاتهم، ومع الطلب المتزايد علي الرعاية الصحية والطبية أصبح أمرا في غاية الأهمية لتوفير خدمات وحلول سريعة وآمنة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد ولذلك حرصنا على توفير خدمة فائقة لعملائنا بالتعاون مع شريك محترف ومهني يقدم خدمات صحية علي أعلى مستوى ممكن".









وتابع: "منذ بداية أزمة كورونا، عملت اورنچ مصر على تنفيذ عدة مبادرات وحملات استهدفت دعم المجتمع ومساندة جهود الدولة وتوفير دائرة عمل آمنة للموظفين، وفي نفس الوقت ضمان تقديم الخدمات للعملاء بنفس الكفاءة وبطرق أسهل وأيسر.









وصرح خليل عبد الخالق الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لطبيبي إن رسالة الشركة منذ إنشائها هى إتاحة الخدمة الطبية عالية الجودة بالطريقة التي تناسب حالة المريض، بما في ذلك الرعاية الطبية المنزلية. وأضاف إن الشراكة مع اورنچ تعزز من دور التكنولوجيا في تحديث أداء الخدمات الطبية وتفعيل دور التطبيب عن بعد بما يتناسب مع مستجدات الوضع الراهن للوصول إلي أفضل نتائج صحية للمرضي.