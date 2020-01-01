"أورنچ" تتعاون مع "طبيبي" لتوفير خدمات الكشف الطبي المنزلي

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر

أعلنت شركة اورنچ مصر عن تعاونها مع سلسلة عيادات "طبيبي" المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الطبية، لتوفير الدعم الصحي اللازم لعملاء "اورنچ" سواء عبر الاستشارات التليفونية و"الأونلاين" أو من خلال الزيارة المنزلية أو داخل العيادات،  على أن يتم منحهم العضوية الذهبية في برامج "طبيبي" والتي تتيح الحصول على كافة الخدمات بخصومات نسبتها 25%.


وتأتي الخطوة في إطار حرص اورنچ مصر الدائم على توفير باقة من الخدمات الحصرية لعملائها في جميع المجالات، ويلبي الاتفاق حاجة عدد هائل من العملاء الراغبين في تلقي الرعاية الطبية بطرق سهلة وآمنة  خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد نصائح الأطباء بعدم التردد على المستشفيات إلا للضرورة القصوى.


ويقدم كل من "اورنچ" و"طبيبي" هذة الخدمات التي تشمل أطباء في جميع المجالات و التخصصات بالتعاون مع عدة مستشفيات بينها دار الفؤاد والسلام الدولي، فضلا عن مؤسسات الخدمات الطبية كالنيل للأشعة والتحاليل ومعامل NSA، و بهذا يمكن لعملاء اورنچ الحصول على الخدمة سواء من "طبيبي" أو المستشفيات المتعاونة معها.

ومن جانبها تقدم "طبيبي" خدمات طبية فريدة في السوق المصرية بالاعتماد على طاقم محترف من الأطباء اللامعين و كبار الاستشاريين المتخصصين في مختلف الأقسام مع أسطول كبير من طاقم التمريض المتخصص والمدرب والمرخص له بخدمة المرضى ، كما تشمل خدمات "طبيبي" تقديم خدمات الرعاية الطبية في المنزل لكبار السن . ويعمل الفريق الطبي التابع لشبكة طبيبي على مدار الساعة طوال أيام  الأسبوع لتوفير خدمات الزيارة المنزلية بالإضافة إلى إمكانية توفير التطعيمات بأنواعها للأطفال في منازلهم.


وبهذه المناسبة، عبر الأستاذ أحمد العبد، نائب رئيس اورنچ مصر للقطاع التجاري عن سعادته بالشراكة مع "طبيبي" لتقديم هذه الخدمة الحيوية للملايين من عملاء اورنچ في توقيت حاسم للغاية نظرا للوضع الصحي المرتبط بكورونا.


وأضاف: "تحرص اورنچ مصر دائما على تلبية احتياجات عملائها بخدمات حصرية  تتناسب مع احتياجاتهم، ومع الطلب المتزايد علي  الرعاية الصحية والطبية أصبح أمرا في غاية الأهمية لتوفير خدمات وحلول سريعة وآمنة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد ولذلك حرصنا على توفير خدمة فائقة لعملائنا بالتعاون مع شريك محترف ومهني يقدم خدمات صحية علي أعلى مستوى ممكن".


وتابع: "منذ بداية أزمة كورونا، عملت اورنچ مصر على تنفيذ عدة مبادرات وحملات استهدفت دعم المجتمع ومساندة جهود الدولة وتوفير دائرة عمل آمنة للموظفين، وفي نفس الوقت ضمان تقديم الخدمات للعملاء بنفس الكفاءة وبطرق أسهل وأيسر.


وصرح خليل عبد الخالق الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لطبيبي إن رسالة الشركة منذ إنشائها هى إتاحة الخدمة الطبية عالية الجودة بالطريقة التي تناسب حالة المريض، بما في ذلك الرعاية الطبية المنزلية. وأضاف إن الشراكة مع اورنچ تعزز من دور التكنولوجيا في تحديث أداء الخدمات الطبية وتفعيل دور التطبيب عن بعد بما يتناسب مع مستجدات الوضع الراهن للوصول إلي أفضل نتائج صحية للمرضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طبيبي اوانج الاقتصاد اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

7 عروض لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الموت يُفجع الفنان محمد محمود

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عقد "دونجا" مع الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

منذ ساعة الا ربع

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

منذ 42 دقيقة

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ ساعة و 11 دقيقة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"اورنچ مصر" تتيح لعملائها تأجير خدمات البنية التحتية السحابية بالتعاون مع "هواوي - مصر"

تطوير مصر توقع اتفاقية تعاون مع "اورنچ" لتقديم خدمات الـ TRIPLE PLAY

اورنچ مصر توقع مذكرة تفاهم مع "سويفل" لخدمة 10 ملايين عميل

"أورنچ مصر" تنظم مؤتمر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور ممثلي عملاء الشركات في مصر

"اورنچ مصر" تعرض أحدث تكنولوجيا الخدمات الرقمية وحلول المدن الذكية بمعرض "Cairo ICT "

"أورنچ مصر" تسخر جميع إمكانياتها للمساهمة في الوقاية من "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

12:33 م

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»