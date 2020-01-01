وزير الإعلام يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الأحد، عن تماثله للشفاء التام من فيروس كورونا المستجد.





وقال هيكل في بيان اليوم الأحد: "الحمد لله أن منّ الله علي وعلى أسرتي بالشفاء.. واليوم هو هو أول يوم عمل لي بعد انقطاع أسبوعين في العزل المنزلي".





وأضاف: "شكرا جزيلا لكل من سأل عني، فحب الناس كان سببا في سرعة التماثل للشفاء".





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