الصين تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت ثماني حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، يوم السبت، ارتفاعًا من ثلاث حالات في اليوم السابق، في حين قال مسؤولو المدينة في بكين إن جميع الحالات تقريبا التي تفشت في العاصمة مؤخرًا كانت خفيفة.





وقالت هيئة الصحة، انه حتى يوم السبت كان لدى البر الرئيسي الصيني 83553 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا. بقي عدد الوفيات في الصين من فيروس كورونا المستجد 4634، دون تغيير منذ منتصف مايو، كما أوردت وكالة "رويترز".





ومن بين الحالات الجديدة، تم استيراد ست حالات واثنتان في بكين، التي تسعى جاهدة للقضاء على تفشي المرض الذي تم تتبعه إلى سوق الجملة الضخمة في المدينة في أوائل الشهر الماضي.





وقالت بانج شينجهوهو، مسؤولة كبيرة في مكافحة الأمراض في بكين، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن 47٪ من 334 حالة مؤكدة منذ 11 يونيو في بكين كانوا من العاملين في سوق شينفادي.





وأضافت، أنه من بين جميع الحالات في المدينة منذ ذلك الحين، كانت 98 ٪ "خفيفة وطبيعية".





وقال شو هيجيان، المتحدث باسم العاصمة، في مؤتمر صحفي، إن الوضع الجديد للفيروس في بكين "يستقر" و "يمكن السيطرة عليه"، لكن مخاطر انتقال العدوى باقية.





وأبلغت الصين، اليوم الأحد أيضًا، عن سبعة مرضى جدد بدون أعراض، ارتفاعًا من أربعة في اليوم السابق.