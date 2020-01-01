الصين تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت ثماني حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، يوم السبت، ارتفاعًا من ثلاث حالات في اليوم السابق، في حين قال مسؤولو المدينة في بكين إن جميع الحالات تقريبا التي تفشت في العاصمة مؤخرًا كانت خفيفة.

وقالت هيئة الصحة، انه حتى يوم السبت كان لدى البر الرئيسي الصيني 83553 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا. بقي عدد الوفيات في الصين من فيروس كورونا المستجد 4634، دون تغيير منذ منتصف مايو، كما أوردت وكالة "رويترز".

ومن بين الحالات الجديدة، تم استيراد ست حالات واثنتان في بكين، التي تسعى جاهدة للقضاء على تفشي المرض الذي تم تتبعه إلى سوق الجملة الضخمة في المدينة في أوائل الشهر الماضي.

وقالت بانج شينجهوهو، مسؤولة كبيرة في مكافحة الأمراض في بكين، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن 47٪ من 334 حالة مؤكدة منذ 11 يونيو في بكين كانوا من العاملين في سوق شينفادي.

وأضافت، أنه من بين جميع الحالات في المدينة منذ ذلك الحين، كانت 98 ٪ "خفيفة وطبيعية".

وقال شو هيجيان، المتحدث باسم العاصمة، في مؤتمر صحفي، إن الوضع الجديد للفيروس في بكين "يستقر" و "يمكن السيطرة عليه"، لكن مخاطر انتقال العدوى باقية.

وأبلغت الصين، اليوم الأحد أيضًا، عن سبعة مرضى جدد بدون أعراض، ارتفاعًا من أربعة في اليوم السابق.

أخبار تهمك

تفاصيل عقد "دونجا" مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 14 ساعة

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

منذ ثلث ساعة

الموت يُفجع الفنان محمد محمود

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

7 عروض لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

12:33 م

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»