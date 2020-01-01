مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:03 م
ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل مباراة فريقه ضد فريق أتليتك بلباو، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : كورتوا. 

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - مارسيلو. 

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش - رودريجو - اسينسيو 

خط الهجوم : كريم بنزيما.  

وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد واتلتيك بلباو في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



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