المياه: تطبيق "قراءتي" يطمئن المواطن أن قيمة فاتورته تعادل استهلاكه

قال إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة أطلقت تطبيق قراءتي حتى يتمكن العميل من تسجيل قراءته بنفسه.





وأشار "حسن"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أن هدف التطبيق يجنب العميل استقبال القارىء خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا، فضلا على أن التطبيق يجعل العميل مطمئنا أن قيمة فاتورته تعادل استهلاكه.





وأضاف مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تطبيق "قراءتي" يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتوجه له الدولة.





وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنها تدعو المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي".





وأشارت الشركة إلى أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد؛ ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات.





وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.



