خالتها تحية كاريوكا.. كل ما تريد معرفته عن الراحلة رجاء الجداوي

رجاء الجداوي ، تسقط أوراق شجر زمن الفن الجميل واحدة تلو الأخرى، ليرحل عن عالمنا رموزه وكوادره وأساطيره، مخلفين وراءهم، أعمالاً كبيرة وتاريخًا سطروا صفحاته بأحرف من نور، لتبقى سيرتهم الطيبة والعطرة، بين قلوب ونفوس محبيهم.





وفاة رجاء الجداوي





ورحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بعدما أثرت الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، لما تمتعت به من ذكر طيب بين الوسط، وما قدمته طوال سنين حياتها، فنيًا وعلى جانب الموضة والأزياء.





تفاصيل حالة رجاء الجداوي





وغيب الموت رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي أصابها، في شهر مايو الماضي، لتخرج على الشاشات وتصرح ووتوجه النصائح للجميع بشأن خطورة هذا المرض، وسرعان ما تدهورت حالتها الصحية، وخلال 3 أيام وبمستشفى "أبوحماد" بالإسماعيلية، وضعت على جهاز تنفس "اختراقي"، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة بعد صراع مع "كورونا" على مار أكثر من 40 يومًا.





تحية كاريوكا ترعى رجاء الجداوي





ولدت الفنانة رجاء الجداوي في الـ6 من سبتمبر عام 1938، بمدينة الإسماعيلية، قبل أن تسافر مع شقيقها فاروق إلى القاهرة وتعيش مع خالتها النجمة الكبيرة "تحية كاريوكا"، والتي تولت رعايتها وقامت بالاعتناء بها.





دراسة رجاء الجداوي





التحقت النجمة رجاء الجداوي بمدارس "الفرانسيسكان" بالقاهرة، وتعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، قبل أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتنتقل إلى العمل كممثلة وعارضة أزياء.





مسيرة رجاء الجداوي





وبدأت الفنانة رجاء الجداوي مسيرتها الفنية، في عام 1958 وهي بعمر الـ20، من خلال أول فيلم لها بعنوان "غريبة"، واستمرت في عالم الفن تبدع يومًا بعد يوم، خلال مسيرة طويلة استمرت لنحو 62 عامًا، لتصبح نجمة من أكبر وأبرز فنانات العرب.





حياة رجاء الجداوي الشخصية





تزوجت رجاء الجداوي في الـ22 من نوفمبر عام 1970 من حارس مرمى نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، حيث تعرفت عليه في إحدى سفرياتها التي جمعتهما على طائرة كانت تقل المنتخب لإحدى المنافسات الإفريقية وتزوجا بسرعة، وأنجبا ابنتهما الوحيدة "أميرة".





أبرز أعمال رجاء الجداوي





نالت رجاء الجداوي العديد من الجوائز خلال مسيرتها الحافلة، منها جائزة ملكة جمال القطن المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضه أزياء، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن،من الأفلام التي مثلت بها دعاء الكروان، مثلت فترة الستينات والثمانينات، ولها مسرحيات خاصة مع عادل إمام مثل الواد سيد الشغال والزعيم.





تكريم رجاء الجداوي





وحصلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، على "وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله علي جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط"، ولها تجربة إعلامية خاضتها في التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان "اسألوا رجاء" مع الإعلامي عمرو أديب.





رحيل رجاء الجداوي متأثرة بكورونا





وأعلنت ابنة النجمة رجاء الجداوي في الـ24 من مايو 2020، إصابة والدتها بفيرو كورونا، خلال تصوير الحلقة الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان" التي شاركت به خلال رمضان الماضي، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.





مدافن تحية كاريوكا تستقبل رجاء الجداوي





وتوفيت رجاء الجداوي صباح يوم الأحد الموافق الـ5 يوليو 2020 عن 82 عامًا، وذلك بعد معاناة مع مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) استمرت 43 يومًا، ليتم تأكيد الخبر من ابنتها أميرة، وتستعد مدافن العائلة في البساتين، لاستقبال جثمانها، حيث ستدفن بمقبرة "خالتها" تحية كاريوكا.



