وصول جثمان رجاء الجداوي لمقابر عائلتها في البساتين

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
توجهت منذ قليل سيارة الإسعاف التي تحمل جثمان الفنانة رجاء الجداوي، إلى مقابر عائلتها في البساتين لكي يتم دفنها هناك.

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهر 86 عامًا بعد معاناة مع فيروس كورونا، وعمت حالة كبيرة من الحزن بعد رحيلها، وبدأ العديد من أصدقائها في رثائها بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، ولمواساة ابنتها.

ولدت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي يوم 6 سبتمبر 1938، في محافظة الإسماعيلية ، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.


وتزوجت الفنانة رجاء الجداوي مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذي توفي يوم 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة ولا تعمل بالمجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، ولديها حفيدة وحيدة تُدعى روضة.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

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