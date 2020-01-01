المجلس الرئاسي لحزب المؤتمر يواصل انعقاده استعدادًا لانتخابات "الشيوخ"

أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أ ن الحزب لديه كوارد قادرة على خوض انتخابات مجلس الشيوخ خاصة أنه استعد منذ فترة طويلة في أماناته المختلفة بالمحافظات للاستحقاقات الانتخابية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، الذي سيكون له دوره الإيجابي الكبير في إثراء الحياة النيابية المصرية.





وذكر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الحزب حريص كل الحرص على التنسيق مع مختلف الأحزاب داخل القائمة الوطنية في الانتخابات علي المقاعد الفردية بمجلس الشيوخ منعًا لتفتيت الأصوات.





وشدد صميدة، على أن المجلس الرئاسي للحزب في حالة انعقاد دائم للأجهزة والاستعداد النهائي لمرشحي الحزب على انتخابات مجلس الشيوخ سواء على القائمة أو المقاعد الفردية،مشيرا إلى أن الحزب سيُشارك ضمن القائمة الوطنية التي تضم عددًا من الأحزاب السياسية الفاعلة علي الساحة السياسية.



وأكد، ثقته في أن مجلس الشيوخ سيكون له دوره الإيجابي الكبير في إثراء الحياة النيابية المصرية مشيرا إلى أن الشعب المصري العظيم سيكون له دوره المميز في اختيار أفضل العناصر لتمثيله داخل مجلس الشيوخ.





وأعرب رئيس حزب المؤتمر، عن سعادته بالأداء رفيع المستوى للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة داخل مجلس النواب خلال الخمس دورات البرلمانية من فصله التشريعي الأول مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب شاركت بإيجابية في جميع التشريعات والقضايا الوطنية التي تم مناقشتها داخل البرلمان





وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات. ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.



