بريطانيا وكينيا يبدأن مفاوضات التجارة لما بعد البريكست

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الكيني اوهورو كينياتا على بدء المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجاري ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.









وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئاسة الكينية القول إنه تم اتخاذ هذا الإجراء خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الكيني ورئيس الوزراء البريطاني.









ومن المقرر استكمال المباحثات قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر المقبل. وستجرى المباحثات في ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين كينيا وبريطانيا الذي تم تدشينه في يناير الماضي.









وكانت بريطانيا قد قررت العام الماضي إدخال البضائع الكينية بدون رسوم جمركية أو حصة معينة لمدة عامين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.