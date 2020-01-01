نانسي صلاح ودينا فؤاد وأحمد داوود ينعون رجاء الجداوي

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توفيت اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.



ونعت نانسي صلاح رجاء الجداوي قائله: "إن لله وإن إليه راجعون الفنانة الجديرة رجاء الجداوي ، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".



وأضافت دينا فؤاد: "إن لله وإن إليه راجعون، ربنا يرحمك يا أطيب قلب في الدنيا".



وتابعت: "افتقدنا النهاردة قامة كبيرة في الفن وإنسانة في منتهي الجمال والذوق والطيبة".



ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواكي الجنة يا حبيبتي ويصبرنا علي فراقك ، ارجو الدعاء للفنانة القديرة الأستاذة رجاء الجداوي.



وحرص أحمد داددو، علي توديعها بتلك الكلمات المؤثرة: لا إله إلا الله ، إن لله وإن إليه راجعون ، ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك يا جوجا يا جميلة يا طيبة يا رقيقة يا حنينة يا اللي علمتيني معاني كتير أوي ، هتوحشيني.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.نقف