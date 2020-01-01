نانسي صلاح ودينا فؤاد وأحمد داوود ينعون رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
توفيت اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

ونعت نانسي صلاح رجاء الجداوي قائله: "إن لله وإن إليه راجعون الفنانة الجديرة رجاء الجداوي ، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".

وأضافت دينا فؤاد: "إن لله وإن إليه راجعون، ربنا يرحمك يا أطيب قلب في الدنيا".

وتابعت: "افتقدنا النهاردة قامة كبيرة في الفن وإنسانة في منتهي الجمال والذوق والطيبة".

ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواكي الجنة يا حبيبتي ويصبرنا علي فراقك ، ارجو الدعاء للفنانة القديرة الأستاذة رجاء الجداوي.

وحرص أحمد داددو، علي توديعها بتلك الكلمات المؤثرة: لا إله إلا الله ، إن لله وإن إليه راجعون ، ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك يا جوجا يا جميلة يا طيبة يا رقيقة يا حنينة يا اللي علمتيني معاني كتير أوي ، هتوحشيني.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.نقف

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