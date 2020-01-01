رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد الامتحانات برأس غارب

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
محمد طه
تفقد الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأحد، سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برأس غارب، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي امتحانهم اليوم في مادة الأحياء، ويرافقه في جولته التفقدية محمد الدبيسي بالإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، وحسن عبد الباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة، وأحمد عبد المجيد مدير إدارة رأس غارب الأزهرية. 

وقام رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية بمتابعة سير العمل باللجان، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد أبو زيد على تطهير وتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة قبل وبعد الامتحان، والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الآمن بين الطلاب داخل اللجان وخارجها، كما تفقد غرفة العزل المخصصة باللجنة في حال حدوث أي طارئ والوقوف على جاهزيتها واحتياجاتها. 

وشدد "أبو زيد"، على تفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ودور الحراسة الليلية، وشدد على منع أي تزاحم للطلاب خارج أو أثناء دخول اللجنة، وتطبيق كافة الإجراءات للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

كما أطمأن على مستوى الامتحان ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى من الطلاب من الامتحان وأنه فى مستوى الطالب المتوسط، كما لا يخلو الامتحان من نقاط التميز، مؤكدا أن امتحانات الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر تسير بهدوء واستقرار وانضباط، ووسط إجراءات احترازية مشددة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا فى المقام الأول وجميع المشاركين والقائمين على أعمال الامتحانات. 

وفي نهاية جولته التفقدية توجه رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية بالشكر للقائمين على أعمال اللجنة لحرصهم الشديد على تحقيق الانضباط والهدوء داخل اللجان، والانتظام اثناء دخول الطلاب لمقر اللجنة، وتوفير المناخ المناسب لهم، حتى يؤدي الطلاب فترة امتحانهم بسهولة ويسر، داعين لجميع الطلاب بالتوفيق والسداد وتحقيق أعلى المراتب والدرجات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال مستشار إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد الامتحانات برأس غارب
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد الامتحانات برأس غارب
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد الامتحانات برأس غارب
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد الامتحانات برأس غارب
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد الامتحانات برأس غارب
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد الامتحانات برأس غارب
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد الامتحانات برأس غارب
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد الامتحانات برأس غارب

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مادة الاحياء الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهر أعمال امتحانات

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