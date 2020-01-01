رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد الامتحانات برأس غارب

تفقد الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأحد، سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برأس غارب، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي امتحانهم اليوم في مادة الأحياء، ويرافقه في جولته التفقدية محمد الدبيسي بالإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، وحسن عبد الباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة، وأحمد عبد المجيد مدير إدارة رأس غارب الأزهرية.

وقام رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية بمتابعة سير العمل باللجان، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.





وأكد أبو زيد على تطهير وتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة قبل وبعد الامتحان، والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الآمن بين الطلاب داخل اللجان وخارجها، كما تفقد غرفة العزل المخصصة باللجنة في حال حدوث أي طارئ والوقوف على جاهزيتها واحتياجاتها.





وشدد "أبو زيد"، على تفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ودور الحراسة الليلية، وشدد على منع أي تزاحم للطلاب خارج أو أثناء دخول اللجنة، وتطبيق كافة الإجراءات للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.





كما أطمأن على مستوى الامتحان ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى من الطلاب من الامتحان وأنه فى مستوى الطالب المتوسط، كما لا يخلو الامتحان من نقاط التميز، مؤكدا أن امتحانات الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر تسير بهدوء واستقرار وانضباط، ووسط إجراءات احترازية مشددة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا فى المقام الأول وجميع المشاركين والقائمين على أعمال الامتحانات.





وفي نهاية جولته التفقدية توجه رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية بالشكر للقائمين على أعمال اللجنة لحرصهم الشديد على تحقيق الانضباط والهدوء داخل اللجان، والانتظام اثناء دخول الطلاب لمقر اللجنة، وتوفير المناخ المناسب لهم، حتى يؤدي الطلاب فترة امتحانهم بسهولة ويسر، داعين لجميع الطلاب بالتوفيق والسداد وتحقيق أعلى المراتب والدرجات.



