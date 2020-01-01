شكاوي الحكومة: تلقينا أكثر من 110 ألف استغاثة في شهر واحد

قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن عدد الشكاوى التي تلقتها المنظومة خلال شهر يونيه تجاوز 110 ألف شكوى، موضحا أن التقرير الذي أصدرته المنظومة ركز على الشكاوى التي تتعلق بقطاع الصحة.





وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يكون هناك تركيز من المنظومة على تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة بكافة أجهزتها، خاصة في ظل أزمة كورونا.





وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنهم تمكنوا من التعامل مع 22 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو تتعلق بالنواحي الطبية، وحققوا نسب استجابة متميزة خلال الشهر.





وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو2020.





وأشاد مدبولي، بالتنسيق الذي يتم بين مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ومسئولى وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لخدمة المواطنين المصابين بفيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تراجع حدة الشكاوى، موجهًا الشكر في الوقت نفسه، لجموع الأطقم الطبية، التي تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الطبية لأهالينا المصابين في ظل هذه الجائحة التي تصيب دول العالم المختلفة.





وفي مستهل التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة حريصة كل الحرص على تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالمساعدة في تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، وأهمية التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، وغرف العمليات بالمحافظات والمستشفيات الجامعية بما يُسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وكذا توجيهه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وإعطاء الأولوية للشكاوى المرتبطة بالنواحي الطبية وصحة المواطن.





ولفت الرفاعي، في تقريره إلى أن المنظومة استقبلت ورصدت 21812 شكوى وطلبًا واستغاثة واستفسارًا تتعلق بالنواحي الطبية خلال شهر يونيو 2020، حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعتها لاتخاذ اللازم بشأنها وكان من ضمنها 17199 حالة لمواطنين من جميع المحافظات تتطلب تدخلًا طبيا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية، منها 16564 شكوى واستغاثة وبلاغ اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وطلب إجراء الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعات ومسحات، وشكاوى وطلبات بعض الإصابات المؤكدة لتوفير رعاية وعناية مركزة للعزل بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض المزمنة لمصابى كورونا ومنها (قصور بوظائف الكبد - ضعف عضلة القلب - مناظير وغسيل كلى).