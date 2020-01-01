قتلى جراء انهيار بمركز للتسوق قيد البناء في روسيا

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:30 م
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات

أعلن مصدر في مديرية الطوارئ الإقليمية بروسيا، اليوم الأحد، مقتل 4 من عمال البناء، وأصيب عامل واحد، جراء انهيار بمركز للتسوق قيد الإنشاء، في مدينة زويفكا بمقاطعة كيروف.

                                         

وقال المصدر، إن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث بين الأنقاض عن مصابين آخرين.

 

ويذكر أن هذا المبنى المؤلف من طابق واحد وتبلغ مساحته 7.5 ألف متر مربع، تم تشييده من قبل مستثمر خاص على أرض يملكها، وحصل المذكور على كافة الوثائق اللازمة للبناء بما في ذلك الترخيص.

 

وكف المصدر، أنه يجري التحقيق، في أسباب وملابسات الحادث، ويعتقد المختصون أن سبب الانهيار كان انتهاك معايير البناء المعتمدة.

 

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