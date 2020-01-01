ديانا حداد وأنغام وأحمد فهمي ينعون رجاء الجداوي

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رحلت صباح اليوم الأحد الموافق 5 يوليو الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضعفات فيروس كورونا المستجد، بعد 43 يومًا بالعناية المركزة بمستشفى العزل بالأسماعيلية.





ونعى الفنان أحمد فهمي، رجاء الجداوي، حيث نشر تغريدة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".





وكتب أحمد، خلال التغريدة: "البقاء لله في رجاء_الجداوي ربنا يرحمها.. ادعولها ولجميع امواتنا أيدٍ مطوية".





كما ودعتها أنغام، من خلال نشر تغريدة، على حسابها الشخصي، بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".





وكتبت أنغام، خلال التغريدة: "يارب إرحمها وإغفر لها واسكنها فسيح جناتك حبيبة الكل وحبيبتي رجاء الجداوي إنالله وإنا إليه راجعون".





كما حرصت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، على نعيها حيث نشرت صورة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع "تويتر".





وعلقت ديانا، على الصورة قائله: "لله ما اعطى ولله ما اخذ.. اللهم اجبر قلوب عائلتها وابنائها ومحبينها على فراقها واغفرلها وارحمها..وداعًا الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ رجاء الجداوي في ذمة_الله".