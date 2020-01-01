راغب علامة وهشام ماجد وعلي ربيع ينعون الراحلة رجاء الجداوي

Advertisements

توفيت اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.



نعي راغب علامة وفاة رجاء الجداوي قائلاً: "الفنانة والصديقة الكبيرة رجاء الجداوي في ذمة الله، فيروس كورونا المرعب استطاع ان يخطف بشكل مؤسف نجمة من نجوم الفن العربي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، ربنا يرحمك ويجعلك في جنات الخلد ويصبر عائلتك وجمهورك ومحبيكي ، خالص العزاء للشعب المصري والعربي.



وأضاف هشام ماجد: "وداعا الفنانة العظيمة رجاء الجداوي وداعا صديقتي وحبيبتي وجارتي ، وداعا اشيك وأنضف وأرقي حد عرفته في حياتي".



ربنا يرحمك ويغفرلك علي أد طيبتك وحنيتك وحب الناس ليكي، ويصبر بنتك وأهلك ، ويصبرنا كلنا علي فراقك، إن لله وإن إليه راجعون.



كما حرص علي ربيع علي توديعها بكلمات مؤثرة قائلاً: "البقاء لله ربنا برحمها".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.