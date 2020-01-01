راغب علامة وهشام ماجد وعلي ربيع ينعون الراحلة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
توفيت اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

نعي راغب علامة وفاة رجاء الجداوي قائلاً: "الفنانة والصديقة الكبيرة رجاء الجداوي في ذمة الله، فيروس كورونا المرعب استطاع ان يخطف بشكل مؤسف نجمة من نجوم الفن العربي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، ربنا يرحمك ويجعلك في جنات الخلد ويصبر عائلتك وجمهورك ومحبيكي ، خالص العزاء للشعب المصري والعربي.

وأضاف هشام ماجد: "وداعا الفنانة العظيمة رجاء الجداوي وداعا صديقتي وحبيبتي وجارتي ، وداعا اشيك وأنضف وأرقي حد عرفته في حياتي".

ربنا يرحمك ويغفرلك علي أد طيبتك وحنيتك وحب الناس ليكي، ويصبر بنتك وأهلك ، ويصبرنا كلنا علي فراقك، إن لله وإن إليه راجعون.

كما حرص علي ربيع علي توديعها بكلمات مؤثرة قائلاً: "البقاء لله ربنا برحمها".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

أخبار تهمك

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 14 ساعة

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 3 ساعات

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع الفنان محمد محمود

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

منذ 18 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 10 ساعات

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ ساعة الا ربع

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

7 عروض لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

12:33 م

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»