بعد قليل.. 3 متهمين من "خلية الأمل" أمام غرفة المشورة

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
تنظر غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تجديد حبس 3 متهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل"، وهم كل من: عبد الحميد أبو بكر حسن، مجدي صابر عبد القيوم، وعلاء عصام رمضان محمد.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية، عددًا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، إلى جانب حسن بربري مدير منتدى علاقات العمل.

قائمة الاتهامات
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو. 

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج. 

بداية القضية
كانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان رسمي، أنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط. 

وأوضحت الوزارة، أنه في إطار جهودها لإجهاض تحركات الإخوان، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متهمو خلفية الأمل خلية الأمل الفجر

أخبار تهمك

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 14 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

منذ ثلث ساعة

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

منذ 17 دقيقة

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الموت يُفجع الفنان محمد محمود

منذ ساعتين و 37 دقيقة

7 عروض لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 3 ساعات

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

النيابه تتسلم أحراز قضية "تنظيم الأمل" لضرب الاقتصاد واستهداف مؤسسات الدولة بـ30 يونيو

اليوم.. نظر أمر تجديد حبس عدد من متهمي خلية الأمل

بالأسماء.. إخلاء سبيل 7 من متهمي خلية الأمل

غدا.. نظر أمر تجديد حبس 6 من متهمي "خلية الأمل"

تجديد حبس صحفي ومحاسب وآخر 45 يوما بـ"خلية الأمل"

إخلاء سبيل متهم بقضية "خلية الأمل"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

12:33 م

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»