بعد قليل.. 3 متهمين من "خلية الأمل" أمام غرفة المشورة

تنظر غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تجديد حبس 3 متهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل"، وهم كل من: عبد الحميد أبو بكر حسن، مجدي صابر عبد القيوم، وعلاء عصام رمضان محمد.





وتضم قائمة المتهمين فى القضية، عددًا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، إلى جانب حسن بربري مدير منتدى علاقات العمل.





قائمة الاتهامات

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.



