ياسمين صبري وسميرة سعيد ويارا يودعن رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
رشا عادل
توفت الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد الموافق 5 يوليو أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد 43 يومًا بالعناية المركزة بمتشفى العزل بالإسماعيلية.


ونعى نجوم الوسط الفني رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منهم الفنانة التونسية سميرة سعيد، نشرت صورة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".


وعلقت سميرة، على الصورة قائله: "فيروس كورونا اللعين سلب مننا أحباء وأصدقاء كثيرون آخرهم العزيزة رجاء الجداوي.. كانت رمزًا للمرأة المصرية القوية، الأنيقة والمحبة.. رحمك الله".

ونعت ياسمين صبري، رجاء الجداوي، حيث نشرت تغريدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".


وكتبت ياسمين، خلال التغريدة: "البقاء لله رجاءالجداوي".


كما عبرت الفنانة اللبنانية يارا، عن حزنها الشديد، من خلال نشر صورة ل رجاء الجداوي، على حسابه الشخصي، بموقع "تويتر".


وعلقت يارا، على الصورة قائله: "خبر مؤسف وحزين جدًا... أحرّ التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة #رجاء_الجداوي اللي قدّمت للفن كتير وكانت من الممثلات المفضّلات عندي وبحبها كتييييير... ربنا يرحمها ويصبّر اهلها وجمهورها وكل الوطن العربي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد دفن رجاء الجداوي موت رجاء الجداوي

أخبار تهمك

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 10 ساعات

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ ساعة الا ربع

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

منذ ثلث ساعة

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 14 ساعة

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الموت يُفجع الفنان محمد محمود

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

7 عروض لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

منذ 18 دقيقة

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

على أنغام "وحشتنا اللمة".. رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع أحبائها

بعد تدهور حالتها الصحية.. وفاء عامر تدعم رجاء الجداوي

"انتي في مكان أحسن".. ياسمين عبد العزيز تنعي رجاء الجداوي

شيرين رضا تنعي رجاء الجداوي

زياد برجي عن رحيل رجاء الجداوي: "الله يرحم روحك الراقية"

نانسي عجرم عن رحيل رجاء الجداوي: "صعب الكلام يعبر عن حزني"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

12:33 م

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»