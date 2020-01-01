ياسمين صبري وسميرة سعيد ويارا يودعن رجاء الجداوي

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توفت الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد الموافق 5 يوليو أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد 43 يومًا بالعناية المركزة بمتشفى العزل بالإسماعيلية.





ونعى نجوم الوسط الفني رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منهم الفنانة التونسية سميرة سعيد، نشرت صورة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".





وعلقت سميرة، على الصورة قائله: "فيروس كورونا اللعين سلب مننا أحباء وأصدقاء كثيرون آخرهم العزيزة رجاء الجداوي.. كانت رمزًا للمرأة المصرية القوية، الأنيقة والمحبة.. رحمك الله".



ونعت ياسمين صبري، رجاء الجداوي، حيث نشرت تغريدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".





وكتبت ياسمين، خلال التغريدة: "البقاء لله رجاءالجداوي".





كما عبرت الفنانة اللبنانية يارا، عن حزنها الشديد، من خلال نشر صورة ل رجاء الجداوي، على حسابه الشخصي، بموقع "تويتر".





وعلقت يارا، على الصورة قائله: "خبر مؤسف وحزين جدًا... أحرّ التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة #رجاء_الجداوي اللي قدّمت للفن كتير وكانت من الممثلات المفضّلات عندي وبحبها كتييييير... ربنا يرحمها ويصبّر اهلها وجمهورها وكل الوطن العربي".

