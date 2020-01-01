"التجاري الدولي " يقود البورصة المصرية للصعود 1.4% بمنتصف الجلسة

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:53 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


واصلت مؤشرات البورصة حالة الصعود خلال  منتصف تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المصريين ودعم التجاري الدولي صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 1.4% ،  تزامناً مع وجود أنباء عن إنهاء معظم الإجراءات الاحترازية و الفتح الحذر لقطاعات الاقتصاد و السياحة الخارجية و الأنشطة التجارية ، والذي إنعكس على سوق المال و الشركات المقيدة مع توقعات بنتائج أعمال افضل الشركات عن الربع الثالث مع بداية تعافى الاقتصاد و تقويض انتشار فيروس كورونا بتفعيل الأدوية الجديدة التى أقرت من منظمة الصحة العالمية .


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 10921.9 نقطة،  كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.4% ليصل إلى مستوى 1501.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى  الأوزان" بنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى 2316.5 نقطة.


وقال إيمن فودة خبير أسواق المال ، أنه مع تلك البداية الإيجابية المتوقعة لمؤشرات و الاسهم  بالبورصة المصرية  في مستهل تداولات العام المالى بعد عمليات التسجيل قبيل نهاية العام المنقصى فإنه من المتوقع استمرار الأداء الايجابى للمؤشرات و الاسهم مع بناء المؤسسات و صناديق الاستثمار مراكزها الجديدة على قياديات السوق مع استمرار الأنباء الإيجابية على صعيد الاقتصاد  الكلى و الشركات المقيدة  و بداية السياحة الخارجية تدريجيا و الاعلان عن تراجع خامسة بإيرادات قناة السويس عن العام المنتهى لتحقق 5.720 مليار دولار مقابل 5.750  مليار دولار عن العام الماضى ـ،  ليستهدف الرئيسي 10900 نقطة ثم 11000 نقطة كمستهدف اول ، فيما يستهدف  المؤشر السبعينى 1500 نقطة.

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